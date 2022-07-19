DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde aracıyla metro hattının duvarına çarpan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti.
Hüseyin Kul (70) idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Kul, araçta sıkıştı.
Kazanın meydana geldiği bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.
Otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla yol kısmen kapandı.
Ağır yaralanan Kul, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal sosyal medya hesabından Kul için başsağlığı mesajı paylaştı.