DSÖ’den Covid-19’la mücadelede ‘atık krizi’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’la mücadele için kullanılan koruyucu elbise, test kiti ve aşı şırıngası gibi malzemelerin çevreye on binlerce ton yeni atık bırakarak sağlık atık yönetimini zorlaştıracağına dikkat çekti. Çevre dostu koruyucu elbise ve yüz maskesi kullanılmasını önerdi.

Hindistan’da bir mezarlığa bırakılan tıbbi atıklar. Fotoğraf: Hindustan Times

AA’nın DSÖ’nün yazılı açıklamasından aktardığına göre Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında dünyada yaklaşık 87 bin ton koruyucu elbise üretilip salgınla mücadele kapsamında ülkelere yollandı. Bu elbiseler geri dönüştürülemediği için kullanıldıktan sonra tıbbi atık yığınına eklenecek.