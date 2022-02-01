DSÖ’den Covid-19’la mücadelede ‘atık krizi’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’la mücadele için kullanılan koruyucu elbise, test kiti ve aşı şırıngası gibi malzemelerin çevreye on binlerce ton yeni atık bırakarak sağlık atık yönetimini zorlaştıracağına dikkat çekti. Çevre dostu koruyucu elbise ve yüz maskesi kullanılmasını önerdi.
AA’nın DSÖ’nün yazılı açıklamasından aktardığına göre Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında dünyada yaklaşık 87 bin ton koruyucu elbise üretilip salgınla mücadele kapsamında ülkelere yollandı. Bu elbiseler geri dönüştürülemediği için kullanıldıktan sonra tıbbi atık yığınına eklenecek.
Açıklamada yer alan diğer bilgiler şöyle:
*Aynı zaman aralığında üretilen 140 milyonun üzerinde test kiti 2 bin 600 ton plastik atıkla 731 bin litre kimyasal sıvı atık meydana getirecek.
*8 milyar dozun üzerinde aşı, koruyucu kapak, şırınga ve iğneyle birlikte 144 bin tonun üzerinde atık bırakacak.
Sağlık kuruluşlarının yüzde 30’u yetersiz
*Halihazırda dünyada sağlık tesislerinin yüzde 30’u, Covid-19’la mücadele malzemelerinin yol açtığı tıbbi atık yığını bir yana, mevcut tıbbi atıkları bile depolamada yetersiz kalıyor.
*Tıbbi atık dışında tek kullanımlık maskelerin yol açtığı genel atık yığını istatistiklerin dışında tutuldu.
DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, “Sağlık çalışanlarına koruyucu elbise temin edilmesi hayati önem taşıyor fakat bu malzemelerin çevreyi olumsuz etkilemeden kullanılmasını da temin etmek gerekir” dedi ve sağlık kuruluşlarının güçlü atık yönetimine sahip olmasının, çevre kirliliğiyle mücadele için önemini vurguladı.
DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Direktörü Dr. Maria Neira ise, “Covid-19, atık yönetimindeki boşluklar ve ihmalleri hesaba katmamız gerektiğini bize öğretti” ifadelerini kullandı; çevre dostu koruyucu elbise ve yüz maskesi üretiminin, Covid-19’un yol açtığı atık fazlalığı krizini asgariye indirebileceğinin altını çizdi.