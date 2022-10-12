DSÖ küresel alarm ilan etmişti: Hindistan’daki fabrikada öksürük şurubu üretimi durduruldu

Hindistan, Gambiya’da onlarca çocuğun ölümüne neden olduğu belirtilen öksürük şuruplarının üretimini durdurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta, Gambiya’da 66 çocuğun ölmesinin ardından Hindistan’da Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen dört öksürük şurubuyla ilgili küresel alarm ilan etmişti.

M Promethazine Oral Solution (Promethazine Ağız Solüsyonu), bebeklere yönelik öksürük şurupları Kofexmalin ve Makoff ile soğuk algınlığı şurubu diye geçen Magrip N’nin yüksek miktarda ‘etilen glikol ve dietilen glikol’ içerdiğini, bu iki zehirli maddenin karın ağrısı, baş ağrısı, ishal, kusma, böbrekte hasar gibi sağlık sorunlarına ve sonunda ölüme yol açabileceğini vurgulamıştı. Şurupların Gambiya dışındaki bölge ve ülkelere yollanmış olabileceğinin altını çizerek uyarmıştı.

Haryana eyaletinin sağlık bakanı Anil Vij, bugün yetkililerin Sonipat’taki bir fabrikayı denetlediklerini açıkladı. Açıklamaya göre 12 ihlal belirlenen fabrikada üretim durduruldu.

Gambiya polisi dün, ölen çocukların sayısının 69’a yükseldiğini, böbreklerinde oluşan ve ölüme yol açan hasara şurupların neden olduğunu açıkladı.