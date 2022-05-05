DSÖ: Dünya genelinde Covid nedeniyle ölümler resmi rakamın neredeyse üç katı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Covid pandemisi nedeniyle yaklaşık 15 milyon can kaybı yaşandı.

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Bu, dünya genelinde resmi olarak bildirilen ölüm sayısı olan 5,4 milyonun neredeyse üç katı insanın Covid nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

DSÖ raporunda bildirildiğine göre ocak 2020’den aralık 2021’e kadar 14,6 milyon ‘ek ölüm’ gerçekleşti.

‘Ek ölüm’ terimi normal/kriz dışı koşullar altında beklenen ölüm sayılarının üzerinde saptanan ölüm sayılarını ifade ediyor.

Türkiye’de 100 bin kişi başına ek ölüm sayısı 156. Kıyaslama yapıldığında aynı sayı Peru’da 437, Hindistan’da 171, Brezilya’da 160, ABD’de 140 ve İtalya’da 133, Fransa’da 63, İsveç’te 56, Japonya -8.

Rapora göre resmi kayıtlara geçmeyen ölümlerin neredeyse yarısı Hindistan’dan. Ülkede 4,7 milyon kişinin pandemi nedeniyle öldüğü bildirildi; kayıtlara Covid ölümü olarak geçen rakamın neredeyse 10 katı.

Daha önce de diğer bilimsel tahminler benzer sonuçlara ulaşılmış, küresel ölüm sayılarının kayda geçenden çok daha yüksek olduğunu göstermişti.