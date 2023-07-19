DSÖ: Aşırı sıcaklar sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede etkili olan aşırı sıcakların sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

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Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın haberine göre kuzey yarım küredeki birçok ülkenin El Nino ve iklim değişikliğinin de etkisiyle aşırı sıcakları tecrübe ettiğine işaret eden Ghebreyesus, şu değerlendirmede bulundu:

“İki hafta önce kaydedilen en yüksek sıcaklığı gördük. Aşırı sıcaklar, sonuçlarıyla en az başa çıkabilecek olan yaşlı insanlar, bebekler, çocuklar, yoksullar ve evsizlere en büyük zararı verirken, sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı da artırıyor. Aşırı sıcaklara maruz kalmanın sağlık üzerinde geniş kapsamlı etkileri oluyor. Bu durum önceden var olan hastalıkların yeniden nüksetmesinin yanı sıra ölüm ve sakatlıkla da sonuçlanabiliyor.”

Ghebreyesus, Dünya Meteoroloji Örgütü ile işbirliği içinde hazırlıkları koordine etmek ve aşırı sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için ülkelerin sıcaklık sağlık eylem planlarını desteklediklerini de belirtti.