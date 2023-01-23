DSÖ: 5 milyar kişi ölüm riskini artıran trans yağlara karşı korunmasız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin zararlı trans yağlara karşı korunmasız kaldığını, bunun kalp hastalıkları ve ölüm riskinin artmasına sebep olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın DSÖ’nün raporundan aktardığına göre 43 ülke, gıdalardaki trans yağlarla mücadele için en iyi tedbirleri hayata geçirirken bu sayede dünya genelinde 2,8 milyar insan trans yağlardan korundu.

Bu konuda sağlanan ilerlemelere rağmen, dünya genelinde 5 milyar kişi hala trans yağların yıkıcı sağlık etkisinin riskiyle yaşıyor. Endüstriyel olarak üretilen trans yağlar, genellikle ambalajlı gıdalar, unlu mamuller ve yemeklik yağlarda bulunuyor.

Trans yağ tüketimi, her yıl dünya genelinde koroner kalp hastalığı nedeniyle yaklaşık 500 bin erken ölüme neden oluyor. DSÖ, 2018’de endüstriyel olarak üretilen trans yağların küresel olarak ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

‘Ortadan kaldırmanın büyük faydaları var’

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, trans yağların bilinen bir faydası olmadığını, sağlık sistemleri için büyük maliyetlere yol açan sağlık riskleri olduğunu söylerken, “Buna karşılık trans yağları ortadan kaldırmak uygun maliyetlidir, sağlık için çok büyük faydaları vardır” dedi.

Trans yağ tüketimi nedeniyle en çok koroner kalp hastalığı kaynaklı ölümlerin görüldüğü 16 ülkenin dokuzunda iyi bir önleme politikası uygulanmıyor.