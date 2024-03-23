Down sendromlu cimnastikçilerden tarihi başarı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Trisome Oyunları’nda yedi altın, dokuz gümüş, dört bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

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AA’nın haberine göre Antalya’da Muratpaşa Cimnastik Spor Salonu’nda düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nın (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli cimnastikçiler, ritmik ve artistik kategorisinde madalya mücadelesi verdi.

Artistik cimnastikte Alper Öztürk, dört altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Alper Öztürk, genel tasnifte de dünya şampiyonluğuyla altın madalya elde etti.

Diğer milli artistik cimnastikçilerden Sümeyye Uruk dört gümüş, bir bronz madalyayla genel tasnifte de dünya ikinciliğiyle gümüş madalya kazandı.

Ritmik cimnastikte podyuma çıkan Selin Naz Özcan, iki altın madalya, üç gümüş madalya ve genel tasnifte de dünya ikincilik kupası kazandı.

Ritmikte podyuma çıkan diğer milli sporculardan Selin Durgut ise üç bronz madalya elde etti.