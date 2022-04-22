Dövizle ödeme yasağı piyasayı karıştırdı

Menkul kıymet satışına gelen TL ile ödeme zorunluluğu, bazı sektörlerde tepkilere yol açtı.

Piyasa aktörleri kararı ‘kontrollü ekonomi’ olarak yorumluyor.

Fotoğraf: AA

Ekonomi yönetimi, piyasadaki ‘dolarizasyonla’ mücadele kapsamında menkul kıymet satışına TL’yle ödeme zorunluluğu getirmişti. Karardan önce imzalanan döviz çeklerinin yine dövizle ödenebileceği belirtilmişti.

Uygulamanın dövize endeksli hammadde ve ara mamul kullanan sektörlerde tedarik ayağında bürokratik zaman kayıplarına, kur risklerine ve fazladan ödenecek banka komisyonlarına sebebiyet vereceğine dikkat çekildi. Alıcı-satıcı arasındaki hukuki anlaşmazlıkların artaması ve ticaretin yavaşlaması riski piyasayı tedirgin ediyor.

Eroğlu: Hukuki anlaşmazlıklar artabilir

Dünya’dan Merve Yiğitcan’a konuşan TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayii Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu, hammadde girdisinin yüzde 85’ini ithal etmek zorunda olan ve hammaddenin yüzde 100’ünün döviz cinsinden fiyatlandığı plastik sektöründe bu düzenlemenin işleyişi zorlaştıracağını dile getirdi.

İTHİB Başkanı Öksüz: Sektörde panik var

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz tekstil sektörünün de uygulamadan etkileneceğini söyledi. İthal hammadde kullanan sektörlerin uygulamadan muaf tutulması gerektiğini savundu.

‘Gıdada kur riskine karşı fiyatlar yükselebilir’

Gıda sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, kararın sadece gıda değil birçok sektörü etkileyeceğini söylerken, ticareti yavaşlatabileceğini belirtti. Önel, “TL fatura kesen kur riskini sırtlanacak. Firmalar da buna karşı formüller geliştirecektir. Bu da fiyatları artırarak enflasyona etki edecek” dedi.