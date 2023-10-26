Döviz kurları ve borsa, faiz kararına nasıl tepki verdi?

Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararından sonra döviz kurları gerilerken borsa 7648 puana kadar çıktı.

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Yeni ekonomi yönetimin başa gelmesiyle başlayan faiz artırımı adımı bu ay da sürdü. MB, bugün politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltti.

Döviz

Bunun üzerine döviz kurlarında aşağıya doğru kısmi bir hareketlenme kaydedildi. Gün içerisinde 28.47 seviyesini gören dolar/TL kuru, saat 17.45 itibarıyla 28.17’ye geriledi.

Yine karardan önce 30,05 bandını gören avro/TL kuruysa 29.67 seviyesinde işlem görüyor.

Borsa

Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra Borsa İstanbul’daki yükseliş hızlandı. BIST 100 endeksi 7591 puandan 7648 puana kadar çıktı. BIST 100 saat 17.58 itibarıyla 7,617.20 puanda işlem görüyor.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu.

Türkiye ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti. Son dönemde Şimşek Fransa ve Britanya’da yatırımcılarla görüşmüş, Fas’ta IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısına katılmıştı. Şimşek yönünü sonrasında yeniden Körfez’e çevirmişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.