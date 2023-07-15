Döviz arayışı: Mehmet Şimşek, ABD Hazine bakanıyla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’nin Türkiye’deki yatırımlarını artırılmasına ilişkin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’le görüşecek.

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‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve sırasıyla Birleşik Arap Emirlikler, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti.

Türkiye’nin yatırım yapması için Batı’yı ikna etme çalışmaları da sürüyor. Piyasa ve yatırımcıların sevdiği isimler Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ekonomi yönetimine getirilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil iktidar ‘rasyonelleşme’ açıklamalarında bulunuyor.

Hürriyet’ten Gonca Şenay’ın haberine göre Şimşek, şimdi de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’le görüşecek.

Görüşme 17-18 Temmuz’da Hindistan’da düzenlenecek G20 toplantısında yapılması beklenirken iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Habere göre, ABD-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken. Türkiye’deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de devam ediyor.