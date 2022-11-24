Dört yılda beş kat arttı: Portföy yönetimi sektörünün varlıkları 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların eylülde 1 trilyon 126 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

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Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon büyüklüğü, yatırımcıların artan ilgisinin de etkisiyle Eylül 2018’de 170 milyar liradayken dört yılda yüzde 511 artışla eylül sonunda 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

‘Fon büyüklüğü GSYH’nin yaklaşık yüzde 11’ine ulaştı’

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ekim itibariyle yaklaşık yüzde 11’ine yükseldiğini söyledi.

‘Yatırım fonları 630 milyar lira’

Ekim sonu itibarıyle yatırım fonlarının 572 milyar liraya, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemi (OKS) fonlarının 368 milyar liraya ve diğer yönetilen varlıklarınsa 186 milyar liraya eriştiğini aktaran Ersarı, yatırım fonlarının hızlı büyümesinin kasımda da devam ettiğini ve büyüklüğün 630 milyar liraya ulaştığını vurguladı.