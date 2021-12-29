Dört yaşındaki kurt, altı ayda Edirne-Kars arasındaki mesafeye yakın yol kat etti

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğa koruma görevlilerince verici takılan dört yaşındaki kurdun, altı ayda Kars, Ağrı ve Erzurum’da 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullanıp 1600 kilometre, başka deyişle Edirne-Kars arasındaki mesafeye yakın yol kat ettiği belirlendi.

Fotoğraf: AA



Iğdır Üniversitesi, KuzeyDoğa Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, Doğu Anadolu Bölgesi’nde biyolojik çeşitliliği korumak için başlattığı çalışma kapsamında, bölgede verici takılan kurtlar dört mevsim takip ediliyor.

Kurtların GPS ve GPRS cihazlarıyla izlendiği çalışmada, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde verici takılan bir kurdun Kars, Ağrı ve Erzurum’da kullandığı alanlar ve güzergah gözlemlendi.

AA’ya konuşan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaklaşık 15 yıl yaşayan kurtlar üzerinde uzun süredir çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: “Sarıkamış’ın kurtları bizi şaşırtmaya devam ediyor. 2010’dan beri KuzeyDoğa Derneği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak Sarıkamış’ta kurtları araştırıyoruz. Bu sene yakaladığımız kurtlardan biri bizi şaşırttı. Daha önce de farklı veriler gelmişti.

‘İstanbul’dan büyük alan kullanmış’

Edirne ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık 1674 kilometre. Bu sene yakaladığımız dört yaşında ve 38 kilogram ağırlığındaki kurdumuz, verici takıldıktan sonra altı ayda 1600 kilometre yol kat etti ve 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullandı. Bu veriler bizi çok heyecanlandırdı. Verilerin büyüklüğüne baktığınızda Sarıkamış’ta yaşayan bu kurt, yürüme mesafesi olarak Kars-Edirne arasını yürümüş ve İstanbul’un yüzölçümünden daha büyük bir alan kullanmış.”

Yaban hayvanlarının özellikle Doğu Anadaolu’da yaşayan ayı, kurt ve vaşakların mevcut ormanların yüzölçümünden daha büyük alanlar kullanabildiklerine dikkat çeken Çoban, “Özellikle ülkemizde oluşturulacak yeni parklar açısından bu elde ettiğimiz veriler çok önemli. Çünkü bu hayvanların kullandıkları alan büyüklüğünü ve yürüdükleri mesafeyi bilmek, yeni planlanacak alanların yüz ölçümlerinin ne kadar büyük olması gerektiğini gösteriyor” dedi.

Sarıkamış’ta verici takılan bu kurdun yanı sıra bölgede yaşam süren bazı kurtlar da KuzeyDoğa Derneği görevlilerince ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarca görüntülendi.