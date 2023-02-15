Dört voleybolcu daha depremde hayatını kaybetti

Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu depremde hayatını kaybetti.

Gözde Öztürk – Dilek Mucuk – Ahsen Baş – İrem Kurtoğlu

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin onuncu gününde göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan depremlerde, spor camiasından da çok sayıda isim enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), dört sporcularını daha depremde kaybettiklerini duyurdu:

TVF’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu’nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun.”

Daha önce sporcu Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar’ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.