Milli sporcu Cemal Kütahya ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Hatay Antakya’da enkaz altında kalan Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve beş yaşındaki oğlu Çınar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Takım’ın kaptanı Cemal Kütahya’nın, oğlu Çınar Kütahya ile birlikte deprem felaketinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye Hentbol Federasyonu olarak kaptanımız Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya’ya Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya’nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız.”