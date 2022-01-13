Dört partiden Kazakistan yönetimine destek bildirisi

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti, Kazakistan’daki zamların ardından başlayan ve şiddet dalgasına neden olan olaylar nedeniyle ülke yönetimine destek bildirisi yayınladı.

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde LPG zammına karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş göstericiler ve güvenlik görevlilerinden ölenler olmuştu.

Bildiriye dört partinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da imza attı.

Ortak açıklamada, gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek ‘Kazakistan’ın istikrar ve huzurunun Türkiye’nin barış ve huzuru kadar önemli olduğu’ kaydedildi.

Bildiride şöyle dendi:

“Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Kazakistan’ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan’ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan’ın, bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.”