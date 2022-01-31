Dört gün önce boşandığı kadını baltayla yaralayan eski koca tutuklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde dört gün önce görülen davada boşandığı kadını dün baltayla yaralayan zanlı tutuklandı.
AA’nın haberine göre şoförlük yapan 35 yaşındaki İ.D. dün 27 Ocak’ta görülen duruşmada boşandığı 29 yaşındaki İ.D.’nin çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki markete gitti ve eski eşini baltayla yaraladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Oradaki müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü’ne sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınan İ.D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.