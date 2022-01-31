Dört gün önce boşandığı kadını baltayla yaralayan eski koca tutuklandı

Bu koşullarda, biri elinde sopası mütemadiyen dayak atma peşindeyken, diğeri o sopadan kaçabildiği kadar iş yapmaya çabalıyorken, tarihimiz için dahi ağır, çok ağır siyasi koşullar altında, “Onu da diğerini de eleştiririm” demek, ne yazık ki eleştireni hak hukuk gözeten biri hale getirmiyor.