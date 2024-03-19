Dört ay önce halka arz edilen şirketten yüklü hisse geri alımı

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ (AGROT) hisse geri alımı yaptı.

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Kasım 2023’te halka arz edilerek Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ hisse geri alımı yaptı.

Şirketin konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: “Şubat 2024’te almış olduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında şirketimiz, 18 Mart 2024 tarihinde 30-34 TL aralığından 3 milyon 237 bin 599 adet payı geri almış ve şirketimizin sahip olduğu AGROT payları 6 milyon 547 bin 599 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 0,546 seviyesine ulaşmıştır. Bu kapsamda geri alımlar oldukça ilgili tablomuza eklenerek geri alım bilgileri güncellenecektir.”