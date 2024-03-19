Dört ay önce halka arz edilen şirketten yüklü hisse geri alımı

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ (AGROT) hisse geri alımı yaptı.
Kasım 2023’te halka arz edilerek Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ hisse geri alımı yaptı.
Şirketin konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: “Şubat 2024’te almış olduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında şirketimiz, 18 Mart 2024 tarihinde 30-34 TL aralığından 3 milyon 237 bin 599 adet payı geri almış ve şirketimizin sahip olduğu AGROT payları 6 milyon 547 bin 599 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 0,546 seviyesine ulaşmıştır. Bu kapsamda geri alımlar oldukça ilgili tablomuza eklenerek geri alım bilgileri güncellenecektir.”