Donald Trump, avukata borcunu atla ödemek istemiş

ABD’nin önceki başkanı Donald Trump, 1990’larda, avukatına iki milyon dolarlık borcunu atla ödemek istemiş.

Fotoğraf: AA

New York Times’ta çalışan gazeteci David Enrich, ‘Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice’ (Lanetlilerin Hizmetkarları: Dev Hukuk Firmaları, Donald Trump ve Adaletin Çürümesi) isimli bir kitap çıkarıyor. Kitap, Trump’ın hukuk firmalarıyla ilişkisine odaklanıyor ve haftaya piyasaya sürülecek. The Guardian, kitabın kopyasına ulaştı.

The Guardian’ın kitaptan aktardığına göre, Trump’ın 1990’larda kendisine çalışan bir avukata iki milyon dolar tutarında borcu varmış. Trump, borcu parayla ödemeyi reddedip atla ödemek istemiş.

Kitapta yazana göre, avukat, borç ödenmediği için sinirlenip Trump’ın ofisine gitmiş. Avukat, “İnanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradım. Bize ödememeniz için hiçbir sebep yok” demiş. Trump’sa faturayı ödemeyeceğini ama daha değerli bir şey vereceğini söylemiş. Avukat da merak edip ne vereceğini sormuş. Trump “Bir atım var. 5 milyon dolar değerinde” demiş. Trump atın tapusunu da avukata göstermiş.

Avukat, “1800’lerde değiliz. Bana bir atla ödeyemezsiniz “ diyerek Trump’ı dava açmakla tehdit etmiş. Trump, sonrasında borcun bir kısmını ödemiş.