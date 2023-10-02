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Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 2 Ekim 2023

Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,467 avro/TL 29,006 seviyesinden işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.


Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL şu an (9:05) 27,467 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an 29,006 seviyesinden ilerliyor.

Dolar ve avro ‘çaktırmadan’ yükseliyor

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