Dolar/TL’de yeni savunma hattı 26,07 mi?

Bayram öncesi hızlı yükselen dolar/TL, yeni haftada ‘sakin’ bir seyir izliyor. Uzmanlar, dolar/TL’de 26,07 seviyesinde satışlarla yükselişin durdurulduğunu belirtiyor.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bankacılarla görüşmesinde kurların aşağıda tutulmasını sağlamaya yönelik rezerv satışının son bulduğunu kesin bir dille ifade ettiği aktarılmıştı. Bu sözler, son haftalardaki rezerv artışıyla birlikte olumlu karşılanmıştı.

Ama piyasanın ‘güven’ beklediği dönemde bu sözlere karşın MB’nin döviz satmaya devam ettiği bildirildi.

Bloomberg’e göre dün kamu bankaları 2,3 milyar dolarlık döviz sattı. Ama MB, bu satışın kur korumalı mevduat dönüşleri nedeniyle piyasada oluşan ‘likidite’ ihtiyacının karşılanması için yapıldığını açıkladı.

Ekonomistlerse ‘likidite’ satışlarının yeni bir seviye için savunmaya dönüştüğünü düşünüyor.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, dolar kurunda 26,07 TL seviyesinde gelen satışlara işaret ederek, ‘likidite’ söylemini tiye aldı.