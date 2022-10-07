Dolar/TL tarihi zirveyi tazeledi

Dolar/TL sınırlı yükselerek yeni zirvesi 18.61’e geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dost ülkeler’ olarak özetlediği desteğe rağmen piyasalar Merkez Bankası’nın (MB) kendisine ait döviz rezervlerindeki düşüş sürereken ‘faizi tek haneye indirme’ inadı kuru yükseltmeye devam ediyor.

MB’nin ‘yıl bitmeden faizi tek haneye çekme‘ beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen kur korumalı mevduat (KKM) itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Hükümet düşük faiz ile ihracat odaklı üretimi, yatırımı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Bugün iç veri gündeminde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Uludağ Ekonomi Zirvesi’ndeki konuşması ile Hazine Eylül ayı nakit dengesini verileri yer alıyor.

MB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 0915’te 18.5795/18.5800 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20.2, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Seçim etkisi

TL’deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hane halkını zorlarken önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor. Seçim yaklaştıkça bu trendin güçlenerek devam etmesi piyasadaki genel beklenti.