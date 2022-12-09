Dolar mevduatında faiz sıfıra yaklaştı

Hükümetin ‘liralaşma’yla ilgili önlemlerine uyabilmek yeni yöntemler geliştiren bankacılık sektörü, mevduatta TL’nin payını artırabilmek için dövizi baskılıyor.

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Para politikasında düşük politika faizine karşılık ‘makroihtiyati’ tedbirlerle uygulanan sıkılaştırma, bankaların her gün yeni bir yöntemi devreye almasına neden oluyor.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre bankacılık sektörü hem yabancı para mevduatı zorunlu karşılıklarından komisyon uygulaması hem de TL mevduat oranı hedefi ile getirilen ek menkul kıymet alımından kaçınmak için döviz mevduatlarında faizleri neredeyse sıfıra çekti. Bunun aksine TL mevduatlarda ise faiz oranları yüzde 20-28 arasında değişiyor.

Kur korumalı mevduatta yüzde 12’ye kadar gerileyen mevduat faizine karşılık sektör özellikle tüzel kişilerden TL mevduat kapabilmek için yoğun bir çaba içinde. Aynı zamanda yine getirilen makroihtiyati önlemler nedeniyle tüzel kişiler de ticari kredi kullanabilmek için döviz mevduatlarını azaltmak zorundalar. İşte tüm bu önlemler ticari kredi faizinin üzerinde TL mevduat faizinin yanı sıra döviz mevduatlarında düşük faiz politikası uygulanmasına neden oluyor.