Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 4,22, avro yüzde 1,94, dolar 0,56 yüzde değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,22 artışla 4.350,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,20 değer kazancıyla 29.400,00 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 39,4380 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,94 artışla 45,5370 lira oldu.
Geçen hafta 53,0487 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 yükselişle 53,5300 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 1,92 artışla 48,6000 liradan alıcı buldu.