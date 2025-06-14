Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı.

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Endeks hafta içinde en düşük 9.065,17 ve en yüksek 9.733,62 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,71 azalışla 9.560,56 puan, sanayi endeksi yüzde 2,55 düşüşle 11.915,27 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,42 kayıpla 20.086,70 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 11.508,65 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,78’le Enerya Enerji oldu.

Enerya Enerji’yi yüzde 11,91’le Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,32’le Mavi Giyim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,89’la Reeder Teknoloji, yüzde 10,68’le Çimsa Çimento ve yüzde 9,44’le Yeo Teknoloji Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 645 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 492 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA ve 375 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.



