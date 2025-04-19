Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 2,73, avro yüzde 0,86, dolar yüzde 0,30 değer kazandı.

Fotoğraf: Canva

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,70 değer kazancıyla 27 bin 506 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,30 artışla 38,1770 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,86 yükselişle 43,6300 lira oldu.

Geçen hafta 49,7300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,23 değer kazanarak 50,8400 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 düşüşle 46,5900 liradan alıcı buldu.



