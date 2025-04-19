Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,68 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.245,26 ve en yüksek 9.492,29 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,50 azalarak 10.630,73 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 9.673,59 puan, sanayi endeksi yüzde 0,07 düşüşle 12.418,94 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,39 kazançla 19.271,68 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,06’yla Oba Makarnacılık oldu.

Oba Makarnacılık’ı yüzde 21,98’le Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 19,01’le Enerya Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,19’la Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,40’la, Otokar ve yüzde 7,85’le Ford Otomotiv Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 592 milyar 344 milyon lirayla ASELSAN, 440 milyar 220 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 431 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.



