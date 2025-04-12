Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 6,45, avro yüzde 3,31, dolar yüzde 0,12 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya, cumhuriyet altınıysa yüzde 6,36 değer kazancıyla 26 bin 782 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 38,0610 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 3,31 yükselişle 43,2580 lira oldu.
Geçen hafta 49,3000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87 değer kazanarak 49,7300 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 5,19 artışla 46,8500 liradan alıcı buldu.