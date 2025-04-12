Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,97 azalarak 10.903,78 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,34 değer kazancıyla 9.661,71 puan, sanayi endeksi yüzde 0,19 azalışla 12.427,84 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,81 kazançla 18.460,67 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,34’le Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik’i, yüzde 15,50’yle Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 14,37’yle Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,31’le Türk Traktör, yüzde 7,61’le Anadolu Sigorta ve yüzde 7,57’yle Anadolu Hayat Emeklilik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 543 milyar 552 milyon lirayla ASELSAN, 451 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.