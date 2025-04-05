Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta avro yüzde 1,81, dolar yüzde 0,01 yükselirken, gram altın yüzde 0,80 düştü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,77 değer kaybıyla 25 bin 180 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,01 artışla 38,0140 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,81 […]