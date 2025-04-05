Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta avro yüzde 1,81, dolar yüzde 0,01 yükselirken, gram altın yüzde 0,80 düştü.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,77 değer kaybıyla 25 bin 180 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,01 artışla 38,0140 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,81 yükselişle 41,8720 lira oldu.
Geçen hafta 49,2700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 değer kazanarak 49,3000 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 3,32 artışla 44,5400 liradan alıcı buldu.