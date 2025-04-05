Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 değer kaybıyla 9.379,83 puandan tamamladı.

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Endeks hafta içinde en düşük 9.339,67 ve en yüksek 9.643,17 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,24 azalarak 11.010,44 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,59 değer kaybıyla 9.349,66 puan, sanayi endeksi yüzde 2,47 azalışla 12.451,71 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,15 kayıpla 18.311,66 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,99’la Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding’i yüzde 11,58’le Graintürk Holding ve yüzde 11,21’le Katılımevim Tasarruf Finansman izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,13’le Tekfen Holding, yüzde 11,22’yle Çimsa Çimento ve yüzde 8,73’le Kardemir (D) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 535 milyar 344 milyon lirayla ASELSAN, 465 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 420 milyar 555 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.