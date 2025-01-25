Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 2,87, avro yüzde 2,36, dolarsa yüzde 0,33 değer kazandı.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,84 değer kazanarak 21 bin 596 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,33 artışla 35,6890 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 2,36 artışla 37,4110 lira oldu.

Geçen hafta 43,2650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,42 değer kazanarak 44,3100 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,40 artışla 39,8440 liradan alıcı buldu.