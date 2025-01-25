Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kazanarak 10.104,85 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.923,63 ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,08 artarak 12.119,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kazancıyla 9.920,56 puan, sanayi endeksi 0,58 yükselişle 13.025,70 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,65 kazançla 15.151,72 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,53’le Batısöke Çimento Sanayi oldu.

Batısöke Çimento Sanayi’yi yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11,76’yla Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,56’la Şekerbank, yüzde 5,61’yla, Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 5,16’yla Bera Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 555 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 453 milyar 925 milyon lirayla Koç Holding ve 426 milyar 420 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.