Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 1,21, dolar yüzde 0,45, avroysa yüzde 0,60 değer kazandı.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,20 değer kazanarak 21 bin liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 35,5700 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,60 artışla 36,5500 lira oldu.

Geçen hafta 43,3370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,17 değer kaybederek 43,2650 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 artışla 38,9100 liradan alıcı buldu.