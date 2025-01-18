Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.659,51 ve en yüksek 9.989,36 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,83 artarak 11.989,83 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 9.751,24 puan, sanayi endeksi 0,43 azalışla 12.950,16 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,84 kazançla 14.618,74 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,76’yla Çimsa Çimento oldu.

Çimsa Çimento’yu yüzde 8,30’la Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,25’le Anadolu Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,15’le Şekerbank, yüzde 8,24’le Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 7,85’le Reeder Teknoloji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 557 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 451 milyar 643 milyon lirayla Koç Holding ve 418 milyar 830 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.