Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 1,59, dolar yüzde 0,12 değer kazanırken, avro yüzde 0,19 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınıysa yüzde 1,58 artışla 20 bin 752 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 35,4110 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,19 azalışla 36,3310 lira oldu.
Geçen hafta 43,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,3370 liraya geriledi.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalışla 38,6580 liradan alıcı buldu.