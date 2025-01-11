Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,63 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı.

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Endeks hafta içinde en düşük 9.865,74 ve en yüksek 10.159,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,22 azalarak 11.891,62 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.707,89 puan, sanayi endeksi 1,82 azalışla 13.006,09 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,83 kazançla 14.496,66 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,99’la CVK Maden İşletmeleri oldu.

CVK Maden İşletmeleri’ni yüzde 11,75’le Margun Enerji, yüzde 10,55’leyse Şekerbank izledi.

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02’le Mavi Giyim, yüzde 6,85’le Anadolu Grubu Holding ve yüzde 6,56’le Batısöke Çimento Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 538 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA, 462 milyar 801 milyon lirayla Koç Holding ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.