Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 1,62, dolar yüzde 0,43 değer kazanırken, avro yüzde 1,03 değer kaybetti.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,62 artışla 3 bin 12 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,60 değer kazanarak 20 bin 430 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artışla 35,3700 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,03 azalışla 36,4010 lira oldu.

Geçen hafta 44,2410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,8500 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 azalışla 38,8870 liradan alıcı buldu.