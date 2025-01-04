Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,50 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.780,73 ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,51 artarak 12.037,91 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,80 değer kazancıyla 9.833,53 puan, sanayi endeksi 0,41 artışla 13.247,32 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,52 kazançla 14.097,52 puan oldu.

Trabzonspor en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,72’yle Trabzonspor oldu.

Trabzonspor’u, yüzde 11,29’la Margun Enerji, yüzde 10,52’yle Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 25,76’yla Anadolu Efes Biracılık, yüzde 13,66’la LDR Turizm, yüzde 13,44’la Anadolu Grubu Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 542 milyar 220 milyon lirayla Garanti BBVA, 472 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding ve 411 milyar 240 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.