Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta dolar yüzde 0,39, altın yüzde 5,39 değer kazanırken, avro yüzde 0,80 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,41 değer kazanarak 20 bin 350 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artışla 34,5500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 lira oldu.
Geçen hafta 43,5120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 değer kaybederek 43,2750 liraya geriledi.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,20 düşüşle 38,6430 liradan alıcı buldu.