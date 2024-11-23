Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

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Endeks hafta içinde en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,94 yükselerek 11.342,83 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 9.173,72 puan, Sanayi Endeksi 1,17 artışla 12.617,73 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,52 düşüşle 13.270,42 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,96’la Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri oldu.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri’ni yüzde 13,48’le CW Enerji, yüzde 10,48’le Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,44’le Adel Kalemcilik, yüzde 6,30’le Reeder Teknoloji, yüzde 6,16’le Pegasus Hava Taşımacılığı olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 501 milyar 900 milyon lirayla Garanti BBVA, 492 milyar 725 milyon lirayla Koç Holding ve 385 milyar 710 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.