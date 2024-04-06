Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde yüzde 1,35 değer kaybederken, gram altın yüzde 2,75 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,75 kazançla 2.391 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5 artışla 16 bin 370 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 1,35 azalışla 31,9480 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,39 düşüşle 34,5710 lira oldu.
Geçen hafta 41,1430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,77 azalarak 40,4150 liraya geriledi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,87 düşüşle 35,4820 liradan alıcı buldu.