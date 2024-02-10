Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,73, gram altın yüzde 0,30 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kazançla 1.995 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 0,73 artışla 30,6850 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,56 yükselişle 33,1070 lira oldu.
Geçen hafta 38,5990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 azalarak 38,8490 liraya geriledi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,52 kayıpla 35,2180 liradan alıcı buldu.