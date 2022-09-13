Doktora saldırı davasında makas ‘silah’ sayıldı: Saldırgana hapis cezası

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor M.T.’yi makasla kovalayıp, yumruk atan İbrahim Poyraz’a, iki ayrı suçtan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. Makası ‘silah’ sayan mahkeme heyeti, Poyraz’ın cezasında indirim ve erteleme de yapmadı.

İzmir’de 16 Mayıs 2021’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil birimine bıçaklanma sebebiyle giden İ.P.’ye kendisine müdahale eden doktor M.T’ye yumruk attığı ve makasla saldırmaya çalıştığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA’nın aktardığına göre İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar açıklandı. Hakim sanığın ‘kasten yaralama’ suçundan altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, eyleminin silahtan sayılan makasla kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlemesi nedeniyle cezanın dokuz aya çıkarılmasına, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre de cezanın yarı oranında arttırılmasına karar vererek bir yıl bir ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Hakim, sanığa ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan da bir yıl altı ay hapis cezası verdi.

Cezada indirim yapılmadı

Toplam iki yıl yedi ay 15 gün hapsine hükmedilen saldırganın olumlu bir davranışı bulunmaması ve pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim yapmayan hakim, hakkında daha önceden verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu bir kanaat oluşmaması nedeniyle cezanın ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi.