Doktor kılığına giren güvenlikçinin ameliyat ettiği kadın hayatını kaybetti

Pakistan’daki bir devlet hastanesinde, doktor kılığına giren eski bir güvenlik görevlisi tarafından ameliyat edilen 80 yaşındaki kadın cerrahi müdahaleden iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, Lahore kentindeki hastanede iki hafta önce hastanenin eski güvenlik görevlilerinden Muhammet Vahit Butt tarafından ameliyat edilen Şamima Begüm’ün pazar günü evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kadının sırtında yara olduğu, kendisini doktor diye tanıtan Butt’in ailesinden para alıp ameliyat ettikten sonra iki kez de eve pansuman yapmaya gittiği belirtildi.

Polis açıklamasına göre Begüm’ün ailesi, kanaması artıp durumu ağırlaşınca onu tekrar hastaneye götürdü ve olup biteni anladı. Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılacak.

Lahore Polisi sözcüsü Ali Safdar ise, “Butt geçmişte de doktor olduğunu söyleyip evlerdeki hastalara gitmiş. Gözaltına alındı” dedi.

Güvenlikçinin doktorluğa soyunduğu Mayo Hastanesi’nin yönetiminden adını vermek istemeyen bir kişi, “Gözümüz her an her doktorun üzerinde olamaz. Burası çok büyük bir hastane” dedi.

Pakistan’daki devlet hastaneleri çoğunlukla talebe yetişemiyor, aşırı kalabalık oldukları için yetersiz kalıyor.

Bu ay başında yine Lahore’daki bir hastanede doktormuş gibi davranan bir adam cerrahi bölümündeki hastalardan para alırken yakalanıp tutuklamıştı.