Doğurup emzirdiği bebeğin bir yabancının olduğunu öğrendi

ABD’de çocuk sahibi olmak isteyen bir çift, tüp bebek (IVF) tedavisine başvurdu. Anneye yanlış embriyo transfer edilince bir yabancının bebeğini doğurdu.

Fotoğraf: Peiffer Wolf Carr Kane& Conway

Tüp bebek tedavisinde kadının yumurtaları erkeğin spermiyle laboratuvar ortamında döllenerek daha sonra annenin rahmine yerleştiriliyor.

Califronia’da yaşayan Daphna ve Alexander Cardinale çiftinin eylül 2019’da tüp bebek yöntemiyle bebeği oldu. Ancak bebek ikisine de hiç benzemiyordu.

Doğumhanede anne Cardinale ilk çocuğunda olduğu gibi açık tenli bir çocuğu kucağına almayı beklerken koyu tenli bir bebek görünce çok şaşırdı: “Alexander için de o kadar sarsıcıydı ki ameliyat masasından birkaç adım uzaklaşıp duvara yaslanması gerekti.”

Yaklaşık iki ay sonra aile DNA testi yaptı ve bebekle biyolojik bir bağları bulunmadığı ortaya çıktı.

Çift, klinikle iletişime geçerek kendi çocuklarını doğruran çifte ulaştı. Öz kızlarını ilk kez gördüklerinde dört aylıktı.

Görüşmeler sonucunda çiftler çocukları değiştirmeye karar verdi ve gereken yasal işlemler yapıldı.

Ardından çift, doğurganlık merkezi California Center for Reproductive Health ve embriyoloji laboratuvarı In VitroTech Labs’e dava açtı.

BBC’nin ulaştığı, tıbbi malpraktis ve ihmalle suçlanan şirketler konuyla ilgili yorum yapmadı.

Anne Cardinale, çok üzgün olduğunu belirterek “Doğumla ilgili anılarımız, biyolojik çocuğumuzun bir başkasına verildiği ve bu dünyaya getirmek için savaştığım bebeğin bana ait olmadığı gerçeğiyle her zaman lekelenecek” dedi.

Kendi çocuğunu doğurma şansının elinden alındığını vurgulayan Cardinale “Kendi bebeğimi emzirmek yerine daha sonra vazgeçmek zorunda kaldığım bir bebekle bağ kurdum ve onu emzirdim” dedi.

Olayın en çok çocuklarını etkilediğini anlatan anne çocuğun karışıklığı anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Dava dilekçesinde çiftin anksiteye, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi teşhislerle tedavi gördüğü belirtildi.