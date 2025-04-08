Doğum yardımı başvuruları başladı

Doğum yardımı başvuruları bugün itibarıyla e-Devlet’ten yapılabilecek.

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Duyuruyu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, detaylarıysa şöyle anlattı:

“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5’er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.”

Yardıma Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinden de başvuru yapılabilecek.



