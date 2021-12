Doğum gününde sekiz ay önce kaybettiği babasından kart aldı

Britanya’da yaşayan bir kadın, Noel günü kutladığı doğum gününde bu yıl kaybettiği babasından kart aldı.

Torquay’de yaşayan Marissa Mahon, nisan ayında babasını kaybetti. 25 Aralık’ta babasız ilk doğum günü ve Noel’i kutladı. Sevdiklerini üzmemek için kutlama yaptığını söyleyen Mahon, doğum günü pastasını keserken kız kardeşi ona babasının ölmeden iki gün önce yazdığı kartı verdi.

Çok şaşıran ve sevinen Mahon, kaybettiği babasının ölmeden önce kendisine kart bıraktığını Facebook’ta paylaştı. Kartın fotoğrafını da mesaja ekleyen Mahon, o anki duygularını tarif etmesinin zor olduğunu belirterek onun el yazısını görünce ağladığını yazdı.

Mahon şu ifadeleri kullandı: “Benim güzel kardeşim babam ölmeden iki gün önce benim için bir doğum günü kartı yazmasını istemiş. Bu nereden, nasıl aklına gelmiş, babamın çok az vakti kaldığını mı hissetti bilmiyorum. Ama bu jestini ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.”

Babasıyla çok yakın olduğunu, 20 yıl beraber çalıştığını bu nedenle her gün görüştüklerini, hayatta en güvendiği insan olduğunu belirterek, “Benim için her yıl doğum günümde babamın yazdığı bir kart dünyaları ifade ederdi. Her mesajında benimle ne kadar gurur duyduğunu dile getirirdi” yazdı.

Mahon’un duygusal paylaşımıyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bir kadın, babasının ölmeden önce ‘bir gün evlenirse’ diye mektup yazdığını ve ailesinin evlendiği gün ona mektubu verdiğini ve Mahon’un neler hissettiğini çok iyi anladığını anlattı.