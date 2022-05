Doğum günü şerefine Adele’in Guinness onaylı beş rekoru

Guinness Dünya Rekorları, Britanyalı şarkıcı Adele’in doğum gününü beş rekorunu anarak kutladı.

Fotoğraf: Reuters

Tam adıyla Adele Adkins 5 Mayıs 1988’de Londra’da doğru. Albümleriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Adele henüz yolunda başında sayılabilecek bir dönemde rekorlara imza attı.

İşte onlardan beşi:

1. En çok BRIT ödülü kazanan kadın sanatçı

Britanya’nın prestijli müzik ödülleri BRIT heykelciklerini en çok evine götüren kadın sanatçı Adele oldu. İlk ödülünü aldığı 2008’den bu yana 12 BRIT kazandı.

2. Spotify’da 24 saat içinde en çok dinlenen şarkı

‘30‘ isimli albümünden çıkan ‘Easy on Me‘ teklisi, Mariah Carrey’nin bir yılbaşı klasiği haline gelen ‘All I Want for Christmas Is You’ şarkısının iki yıllık rekorunu egale etti.

‘Easy on Me‘ 2021’de 24 saat içinde 19 milyon 749 bin 704 kez dinlenerek rekorun yeni sahibi oldu.

3. Dünya çapında en çok satan albüm (içinde bulunulan yılda)

Dört yıllık sessizliğin ardından 2021’de çıkardığı ‘30‘ albümü eleştirmenlerden övgüler topladı. Ayrıca 43 gün içinde beş milyondan fazla fiziksel albüm eşdeğeri birim satarak rekor kırdı.

4. Youtube’da en kısa sürede 1 milyar izlenen video

‘Hello‘ şarksının klibi 22 Ekim 2015’te Youtube’a yüklendi. Dört gün içinde 100 milyon izlenmeye ulaştı. 87 gün sora ise 1 milyara… Bu da milyar görüntülemeye en kısa sürede ulaşan video olduğu anlamına geliyor.

5. Aynı yıl en çok Grammy kazanan Britanyalı kadın sanatçı

2021’de kucak dolusu Grammy ödüllüyle eve döndü. O gece ‘21′ albümü sayesinde aday gösterildiği bütün kategorilerde ödül kazandı. Yılın albümü ve şarkısı olmak üzere toplam altı dalda Grammy’nin sahibi oldu.

Son olarak bir bonus: Toplamda kazandığı 15 ödülüyle en çok Grammy kazanan Britanyalı kadın şarkıcı unvanı da Adele’e ait.