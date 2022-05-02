Doğum günü partisine davetsiz gelen timsah garajdaki kolaları ‘içti’

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir çift, ses duyunca kapısını açtıkları evlerinin garajında beklenmedik bir misafirle karşılaştı. İçeri bir timsah girmişti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Karyn ve Jamie Dobson, birkaç gün sonra Karyn Dobson’un doğum günü nedeniyle düzenleyecekleri parti için garaja bol miktarda içecek koymuştu. Partiye davetli olmasa da timsah önceden gelip şekersiz kolaların bir kısmını ‘içmişti.’

Jamie Dobson, ”Kapıyı açtığımızda gözlerimize inanamadık. 2,5 metrelik bir timsah bize bakıyordu. Partiden önce davranmış kolaların bir kısmını kutuları patlamak suretiyle içmişti. Her yer köpük içindeydi ve haliyle her yer yapış yapış olmuştu” dedi.

Timsahın, köpeklerini gezdirdikten sonra dönüşte kapıyı aralık bırakmaları nedeniyle içeri girdiğini düşündüklerini söyleyen Karyn Dobson da, ”Biz Chicago’dan buraya taşındık. O nedenle garaj kapısını açık bırakmanın nelere yol açabileceğini bilmiyorduk. Yakınlarım ve arkadaşlarım, ‘Gerçek bir doğum günü hediyesi’ diyerek dalga geçiyorlar” ifadelerini kullandı.

Timsahın yakalanması için ‘uzmanından’ destek istendi. Yakalanan timsah doğaya bırakıldı.