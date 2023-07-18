Doğudan batıya müzik yolculuğu: Mercan Dede ve Sabahat Akkiraz Maximum Unıq’de

Mercan Dede ve Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz 5 Ağustos Cumartesi akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.

Mercan Dede – Sabahat Akkiraz

Sufi müziğini doğuya ait etnik enstrümanlar ve batının elektronik müzik formuyla harmanlayan besteci, yapımcı ve dj Mercan Dede, uzun bir aradan sonra Sabahat Akkiraz’la birlikte ilk kez BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında sahneye çıkacak.

Yeni projesi ‘Mercan Dede Ensemble’ ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Dede şunları söyledi:

“Uzun bir aradan sonra 5 Ağustos Cumartesi akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşmak için büyük heyecan duyuyorum. Sesi ve sanatıyla her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz’la birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere.”

Akkiraz’sa “Doğu ve batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız. 5 Ağustos’ta görüşmek üzere” dedi.

Derin, büyülü ve farklı dünyaları müziğin evrensel gücüyle bir araya getirecek olan ‘Mercan Dede Ensemble & Sabahat Akkiraz’ konserinin biletleri satışta.